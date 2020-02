Avellino, svolta la seconda edizione del “Premio Scuola Digitale” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Presso il Convitto Nazionale “Pietro Colletta” si è svolta la manifestazione di premiazione provinciale “Premio Scuola Digitale” seconda edizione. Il Convitto Nazionale, da sempre attento ai nuovi canali comunicativi delle giovani generazioni e polo per l’innovazione digitale, non poteva non cogliere quest’opportunità e organizzare l’evento. A coordinare i lavori il team digitale dell’istituzione sotto la sapiente guida della Dirigente scolastica prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro. Piena e proficua anche la partecipazione dei docenti dell’Èquipe Formativa Territoriale Campania che, quali esperti di nuove tecnologie digitali, hanno veicolato modelli innovativi di didattica digitale tenendo laboratori e seminari nel corso della mattinata e del pomeriggio. L’evento, promosso dal Miur, vuole diffondere le esperienze di innovazione in ambito ... anteprima24

SoloMilan68 : @Rossonero__1899 Rispetto la tua opinione, pero' poi mi ricordo del Milan di Sacchi che perdeva a Cesena o pareggia… -