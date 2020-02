Ascoli-Juve Stabia: gialloblu in salita al Del Duca, ma in quota la salvezza è vicina (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Due soli punti separano le due squadre, a cavallo tra la zona play off e quella play out. Ascoli e Juve Stabia si troveranno venerdì sera in un confronto cruciale per misurare le ambizioni di entrambe e per il quale i marchigiani partono favoriti. Le vittorie ottenute negli ultimi due scontri diretti e il fattore Del Duca spingono Stellone e i suoi sul tabellone Sisal Matchpoint, dove la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Livorno si gioca a 1,95; per i gialloblù la rivincita dopo il pesante 1-5 dell’andata pagherebbe 4,20, il segno «X» pagherebbe 3,20. Nelle quattro sfide precedenti, ricorda Agipronews, entrambe le squadre sono sempre andate a segno: anche stavolta il Goal è favorito a 1,77 (il No Goal vale 1,90), mentre la possibilità che vengano realizzate almeno tre reti complessive è offerta a 2,00. ... anteprima24

