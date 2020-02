Addio a Gene Reynolds, il papà di M.A.S.H. - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Carlo Lanna Si spegne Gene Reynolds, uno tra i registi e sceneggiatori che hanno segnato l'America degli anni '80 La notizia è stata rilasciata nel corso delle ultime ore. Come è stato riportato dal Sindacato dei Registi Americani, all’età di 96 anni, è venuto a mancare Gene Reynolds. È morto a Bunbank in California. Era regista, attore e sceneggiatore ma nel corso degli anni ’80, è diventato molto famoso perché creatore di M.A.S.H. La serie tv statunitense, tratta da un omonimo romanzo, ha segnato un’epoca per l’universo seriale degli Stati Uniti. In onda dal 1972 fino al febbraio del 1983, per ben 251 episodi, lo show televisivo ha tenuto incollato milioni di telespettatori, diventando una delle serie tv più viste di sempre. Creata insieme allo sceneggiatore Larry Gelbert, Gene Reynolds ha trovato subito un grande riscontro da parte del pubblico e da quello della critica, ... ilgiornale

