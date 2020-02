"Achille Lauro voleva andare al Superbowl". I The Jackal definitivi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Del giudizio altrui Achille Lauro sembrerebbe non essere molto interessato e il titolo della canzone portata al settantesimo Festival di Sanremo lo conferma. Fuori dagli schemi, originalità pura e sempre sopra le righe. Inevitabili però, dopo la sua performance della prima serata in cui ha voluto rappresentare San Francesco mentre si spoglia di tutti i suoi averi, i commenti sulla tutina color pelle. E così, non poteva mancare il giudizio dei The Jackal, i quali hanno analizzato con la loro solita ironia l’intera serata.Riferendosi al Superbowl dello scorso 3 febbraio, dove Shakira e Jennifer Lopez hanno dato spettacolo, i The Jackal hanno ipotizzato che il vero intento dell’artista nato a Verona era quello di partecipare al mega evento statunitense. D’altronde, il costume utilizzato da Achille Lauro è molto simile a quello indossato dalle ... huffingtonpost

