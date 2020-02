Vogue YOOX Challenge (Di martedì 4 febbraio 2020) «Vogue YOOX Challenge - The Future of Responsible Fashion» ha l’obiettivo di supportare i designer, i creativi e le start-up che attraverso progetti innovativi hanno deciso di investire in maniera coraggiosa su un approccio responsabile e sostenibile. Per Vogue Italia e YOOX sostenere questa nuova generazione di creativi è una sfida che deve essere affrontata per concepire un futuro migliore e aumentare la consapevolezza all'interno del sistema del tessile e dell’abbigliamento. “L’enorme sfida della sostenibilità nella moda non richiede propositi teorici ma piuttosto passi concreti, ciascuno secondo le proprie possibilità. Vogue Italia ha fatto sentire la sua voce lo scorso Gennaio, con un numero realizzato rinunciando a scattare servizi fotografici e devolvendo quanto risparmiato a un ente veneziano danneggiato dall’acqua alta; e continua oggi, in partnership con YOOX, con un progetto ... gqitalia

