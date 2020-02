Virus: 425 i morti, 20.400 i contagiati

Virus:si tratta di 160 guarigioni nelle ultime 24 ore, riporta la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese,secondo cui poco più di 100sono relativi alla provincia dell'Hubei,focolaio dell'epidemia. Il bilancio aggiornato è di 425 morti,mentre il numero dei contagi in tutto il mondo è di oltre 20.400, 20 mila dei quali nella sola Cina. Intanto,confermato il primo morto nell' ex colonia britannica di Hong Kong.(Di martedì 4 febbraio 2020) Sono 635 i pazienti totali dimessi dagli ospedali in Cina dopo essere stati trattati con successo contro il corona:si tratta di 160 guarigioni nelle ultime 24 ore, riporta la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese,secondo cui poco più di 100sono relativi alla provincia dell'Hubei,focolaio dell'epidemia. Il bilancio aggiornato è di 425,mentre il numero dei contagi in tutto il mondo è di oltre 20.400, 20 mila dei quali nella sola Cina. Intanto,confermato il primo morto nell' ex colonia britannica di Hong Kong.(Di martedì 4 febbraio 2020)

