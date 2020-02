Tesla - Previsto il lancio di un'app per il ride sharing (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche la Tesla vuole entrare nel settore del ride sharing e per questo sta studiando un'app dedicata. Definita ufficialmente da Elon Musk come Tesla Network, si tratta di una iniziativa annunciata da tempo: la novità è che potrebbe essere rilasciata prima dell'introduzione della guida autonoma di Livello 4 e delle relative leggi dedicate. Le tempistiche non sono state comunque ancora ufficializzate. Tesla Network e Tesla Insurance. Secondo quanto rivelato durante la conferenza di presentazione dei risultati finanziari, i clienti potranno prenotare corse su veicoli guidati da persone comuni e la Tesla utilizzerà per loro una specifica formula assicurativa. Questo pacchetto, chiamato Tesla Insurance, è già disponibile in California, in Australia e ad Hong Kong e offre tariffe agevolate rispetto alle compagnie concorrenti. Per gli sviluppi futuri c'è l'intenzione di correlare le ... quattroruote

dinoadduci : Tesla - Previsto il lancio di una app per il ride-sharing - gigibeltrame : Tesla Model Y: prime consegne a marzo e più autonomia del previsto #digilosofia - NicolaBellu : @nicolomontarini @therealautoblog Devo dire che le Tesla sono davvero belle... e Musk ci ha visto lungo! Oggi ero i… -