Surface Duo: un brevetto lo mostra con display pieghevole (Di martedì 4 febbraio 2020) Un brevetto recentemente pubblicato su USPTO mostra un dispositivo simile a Surface Duo, con una variante fornita di display pieghevole. Descrizione brevetto I concept si riferiscono a dispositivi, come dispositivi di calcolo che impiegano gruppi di cerniere in grado di proteggere in modo rotativo le parti del primo e secondo dispositivo. Un display flessibile può essere fissato sia alla prima che alla seconda parte. Il gruppo cerniera può fornire diverse caratteristiche che facilitano l’uso di un unico display flessibile in entrambe le porzioni. Durante la rotazione della prima e della seconda parte, il gruppo cerniera può modificare la lunghezza effettiva del dispositivo che si trova sotto il display flessibile per ridurre le sollecitazioni impartite sul display. Questo aspetto può essere ottenuto con un cavo che collega la prima parte al gruppo cerniera. La lunghezza del cavo ... windowsinsiders

