Spalletti: ”Non sono stato contattato dal Napoli, ma dal Milan” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Spalletti: se sono pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso.... L'articolo Spalletti: ”Non sono stato contattato dal Napoli, ma dal Milan” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

FcInterNewsit : Spalletti chiarisce: 'Non sono stato contattato dal Napoli. Il Milan è l'unica squadra che mi ha cercato' - ClaudioR00 : @lautarvo @raffaelecaru @AnotherRand0m Semplicemente se metti lautaro a fare il lampione coi cross di perisic e and… - Enzovit : Spalletti: ”Non sono stato contattato dal Napoli, ma dal Milan” -