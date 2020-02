Sanremo 2020: Zucchero ospite (Di martedì 4 febbraio 2020) Zucchero Il suo nome circolava da settimane, ora è ufficiale: Zucchero sarà ospite del Festival di Sanremo 2020. Amadeus ha strappato il sì dal cantautore e musicista di Reggio Emilia, che torna all’Ariston 34 anni dopo la sua ultima volta da big in gara. La kermesse non ha mai regalato particolari soddisfazioni a Zucchero nelle sue quattro partecipazioni, tutte concentrate nei primi anni di carriera. La prima nel 1982 con Una canzone che vola via, con la quale si prese la penultima posizione davanti a Vasco Rossi. Scarso successo anche l’anno dopo con Nuvola e grande delusione a Sanremo 1985, quando la sua Donne, che diventerà un cavallo di battaglia della musica italiana, arrivò solo penultima. Identica sorte nel Festival del 1986, l’ultimo, con Canzone triste. Zucchero, che a Sanremo ci tornò nel 2009 per duettare insieme ai Sorapis con la figlia Irene Fornaciari ... davidemaggio

