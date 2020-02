Sanremo 2020: 70 anni in 70 pillole che (forse) avete dimenticato (Di martedì 4 febbraio 2020) La prima vincitriceIl ritorno di MinaIl playback di Bobby Solo Le nozze Fazio-LittizzettoIl suicidio di Luigi TencoL'ultima volta di MilvaGigliola superstarI vallettiIl monologo di Beppe GrilloIl ritorno di Nilla PizziIl vestito vedo non vedo di Vittoria BelvedereIl tè con Hugh GrantLe battute al pepe di Massimo CeccheriniDomenico Modugno superstarBolle e RaffaeleLa prima volta di Maria De FilippiGli ospiti internazionaliIl vestito di Antonella ClericiOltre le gambe...La pausa pipìLo scandalo degli Eighth WonderNino Frassica ShowL'Iva che non si ricordaL'esclusione di Bertè e PravoLoretta Goggi scrive la storiaL'energia di Jennifer LopezRino Gaetano e il sessoIl matrimonio Marini-Chiambretti Elisabetta Canalis e Robert De NiroLa protesta dei dipendenti ItalsiderLa farfallina Loredana col pancione Virginia e Ornella insiemeI fischi contro i PlaceboLa gaffe di Geppi Il rap di Bonolis e ... vanityfair

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -