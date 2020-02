Repubblica: i cori contro i napoletani iniziati prima della partita (Di martedì 4 febbraio 2020) Su Repubblica Genova i cori contro i napoletani sentiti a Marassi ieri sera, in Sampdoria-Napoli. cori che, scrive il quotidiano, sono stati sentiti sia prima dell’inizio del match che dopo il gol annullato a Ramirez. “I primi sedici minuti della Sampdoria sono da incubo. Si dimentica in fretta l’inaugurazione dei nuovi spazi in tribuna dedicati agli sponsor, con annesso buffet e assenza di Ferrero. Che pure aveva diffuso a nome della società gli inviti a partecipare. Peraltro già seppellita dai cori contro i napoletani urlati dalla Sud prima della partita. Slogan che, ad arte, non possono provocare la sospensione dell’incontro (non è ancora iniziato), ma che uniti a quelli dopo il gol annullato a Ramirez probabilmente costeranno alla Sampdoria una pesante multa”. L'articolo Repubblica: i cori contro i napoletani iniziati prima della partita ... ilnapolista

