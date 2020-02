Raggi: nei parchi stiamo sistemano aree giochi bambini (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “stiamo sostituendo e mettendo in sicurezza i giochi all’interno dei parchi di Roma. È un tema che mi sta a cuore e voglio ringraziare l’Ufficio aree Ludiche di Roma Capitale per il grande lavoro che sta svolgendo. Abbiamo gia’ stanziato 4 milioni di euro, grazie all’intervento dell’Assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini. Questi soldi serviranno ad acquistare nuovi giochi e per riparare quelli danneggiati. Si tratta di investimenti mai fatti prima che testimoniano l’attenzione della nostra amministrazione per il decoro dei parchi e la sicurezza dei nostri bambini.” “A tutto cio’ si aggiungono 500mila euro gia’ utilizzati per intervenire in diverse aree di Roma: i tecnici hanno sostituito e riqualificato le aree giochi nel parco Cavallo Pazzo di Garbatella, a villa Balestra, nel Municipio II, nel ... romadailynews

virginiaraggi : Avanti #AtestaAlta Archiviato il procedimento aperto nei miei confronti nell’inchiesta sullo stadio della Roma a To… - virginiaraggi : Ieri sono stata nei giardini di via Carlo Felice, a ridosso delle Mura Aureliane, per raccontarvi quello che stiamo… - milkoscaglione : RT @Stefano173456: Avete mai visto un giornale pubblicare foto sulla riqualificazione degli asfalti a Roma? Avete mai visto un telegiornal… -