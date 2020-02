Michael J. Fox diventa trending topic su Twitter: paura tra i fan (Di martedì 4 febbraio 2020) Poche ore fa Michael J. Fox è diventato improvvisamente trending topic su Twitter, facendo temere i fan per la sorte dell'attore, ma l'allarme è presto rientrato. Ieri sera Michael J. Fox è diventato trending topic su Twitter all'improvviso, generando terrore nei fan dell'attore. Il motivo? Di solito i personaggi diventano trending topic perché è successo loro qualcosa, perché sono morti o hanno avuto un incidente. Per fortuna niente di tutto ciò si è verificato. Poche ore fa l'attore e filantropo Michael J. Fox ha fatto parlare di sé su Twitter, il suo nome è diventato trending topic per molteplici ragioni. La prima è legata alla recente notizia della malattia di Rush Limbaugh, a cui è stato diagnosticato un tumore, che ha fatto riemergere un video del ... movieplayer

Il Diritto Di Opporsi - con Michael B. Jordan e Jamie Foxx : la legge non è uguale per tutti : Ne Il Diritto Di Opporsi , Bryan Stevenson ( Michael B. Jordan ) è un giovane avvocato nero idealista. Laurea ad Harvard, grandi prospettive di carriera: lui però sceglie di andare in Alabama a difendere persone cui il sistema non ha garantito un equo processo, quasi sempre povere e di colore. I casi più drammatici sono quelli dei condannati a morte, tra questi Walter McMillian ( Jamie Foxx ), nero, nel braccio della morte per l’assassinio di una ...

The Good Fight - torna Michael J. Fox ma per Julianna Margulies il problema è sempre economico : La quarta stagione di The Good Fight arriverà prossimamente negli Stati Uniti su CBS All Access, piattaforma di streaming a pagamento di CBS, e in Italia su TIMVision ma non vedrà, nemmeno in questa stagione, la presenza di Julianna Margulies .La questione sembra abbastanza ridicola ormai, lo spinoff di The Good Wife non ha alcun bisogno di un cameo breve o lungo che sia della vecchia protagonista, ma i creatori Robert e Michelle King, così ...

Michael J Fox - protagonista di “Ritorno al futuro” “Accetto la malattia - ma non mollo” : L’attore Michael J Fox si racconta e parla di come convive con il morbo di Parkinson nella quotidianità Sicuramente fra gli attori più bravi degli ultimi anni, Michael J Fox torna stasera in tv con Marty McFly, il protagonista di “Ritorno al futuro” . Questa famosa trilogia ha segnato un’epoca e ha appassionato tantissimi spettatori. Il film è diventato un cult e anche oggi viene rivisto sempre con lo stesso entusiasmo. Purtroppo le cose non sono ...

Ritorno al futuro : stasera su Italia 1 - i tre film con Michael J. Fox : stasera su Italia 1, a partire dalle 19:25, va in onda la trilogia di Ritorno al futuro con una maratona di tutti i film con Michael J. Fox Christopher Lloyd. Una maratona di Ritorno al futuro a partire dalle 19:25 stasera su Italia 1 che farà piacere a tutti coloro che, a bordo della DeLorean, hanno già viaggiato innumerevoli volte, tra le epoche e la fantasia. Un'icona anni '80 più che una semplice serie cinematografica, ideata da Bob Gale e ...

Il diritto di opporsi : il trailer del film con Michael B. Jordan e Jamie Foxx : Il diritto di opporsi ha ora un trailer in cui si possono vedere le prime sequenze del film con Michael B. Jordan e Jamie Foxx. Il diritto di opporsi, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, vede come protagonisti Michael B. Jordan e Jamie Foxx impegnati a raccontare sul grande schermo una storia vera. Nel video si assiste alla reazione dei membri della famiglia alla sentenza che condannava un uomo innocente e ai tentativi dell'avvocato Bryan ...

