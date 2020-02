Massa, detenuto senegalese pesta agenti che tentano di fargli doccia (Di martedì 4 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero, affetto da problemi psichici, aveva deciso di non lavarsi più per protestare: una situazione invivibile per gli altri detenuti, che avevano chiesto ai responsabili della struttura penitenziaria di intervenire. Durante la doccia coatta l'aggressione ed il ferimento di due poliziotti Continua ad incrementare il numero degli episodi di aggressione ai danni di agenti della polizia penitenziaria da parte di detenuti stranieri, in quest'ultima circostanza la notizia arriva dalla struttura penitenziaria di Massa e Carrara. Ad illustrare brevemente quanto accaduto ed a dar sfogo alla propria preoccupazione relativa alla terribile situazione dei poliziotti impegnati nel mantenimento dell'ordine all'interno del suddetto carcere, è il responsabile sindacale Osapp (organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria) della struttura Pasquale ... ilgiornale

Massa detenuto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Massa detenuto