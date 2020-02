L’Italia ha paura dei cinesi, sassaiola a Frosinone e grave fatto a Cuneo (Di martedì 4 febbraio 2020) Aumentano gli episodi di intolleranza verso i cinesi in Italia. Altri due episodi a Frosinone e sulla linea Cuneo Torino. E’ psicosi Coronavirus, non è razzismo. C’è un’Italia che ha paura del Coronavirus, nonostante le rassicurazioni. Una paura che sfoga nel peggior modo possibile: se la prende con un nemico che tale non è: i … L'articolo L’Italia ha paura dei cinesi, sassaiola a Frosinone e grave fatto a Cuneo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

