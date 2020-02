Leo Gassmann in semifinale a Sanremo 2020, il padre Alessandro: “Come partorire 3 gemelli” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Come se avessi partorito 3 gemelli”: Alessandro Gassmann affida a un tweet la soddisfazione per l’esibizione del figlio Leo Gassmann sul palco di Sanremo 2020. Il giovane artista ha vinto il duello contro Fadi. Ha portato al Festival la canzone “Vai bene così”, conquistando il 54% dei voti assegnati dalla giuria demoscopica. fanpage

XFactor_Italia : Buona fortuna a Leo Gassmann per il suo debutto tra le Nuove Proposte di #Sanremo2020! Tutta la nostra squadra è c… - FranAltomare : Leo Gassmann già pesante come un lunedì mattina con sciopero dei mezzi a Roma. #Sanremo2020 - Raiofficialnews : #Sanremo2020, le sfide delle Nuove Proposte del #4febbraio: Eugenio in Via di Gioia – Tecla Insolia Fadi – Leo Gass… -