Inter, Sensi: «Eriksen è al top da anni, fa vedere le sue qualità» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il commento di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, dopo l’Intervento sul mercato della società nerazzurra Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Sensi ha parlato dell’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Ecco le sue dichiarazioni sul danese. «Sicuramente Eriksen ci dà quel qualcosa in più perché è al top da anni, ora si dovrà ambientare. Si è unito a noi, ci parliamo, sul campo sta facendo vedere le sue qualità. Sicuramente ci può dare una mano, farci fare il salto di qualità». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

