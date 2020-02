I Am Not Okay With This: il trailer della serie Netflix con Sophia Lillis (Di martedì 4 febbraio 2020) Netflix ha svelato il trailer di I Am Not Okay With This, nuova serie Netflix teen che vede protagonista la star di It Sophia Lillis. Netflix ha diffuso il trailer di I Am Not Okay With This, nuova serie Netflix teen che vede protagonista la star di It Sophia Lillis. La serie, in arrivo su Netflix il 26 febbraio, è ispirata alla graphic novel di Charles Forsman e racconta la storia di Sydney, una teenager (Sophia Lillis, It) che affronta i problemi del liceo, della sua famiglia e legati alla sessualità. La situazione potrebbe poi essere complicata a causa di alcuni misteriosi superpoteri. Nel primo trailer vediamo gli imbarazzi di Sydney alle prese coi coetanei dell'altro sesso. Il progetto è prodotto da due dei produttori ... movieplayer

claryismyiratze : Okay il mio profilo è pieno di retweet con foto di Zendaya e Jacob Elordi. Scusatemi ma sono troppo carini e mi met… - makeitvante : quindi oggi abbiamo avuto i taejin con il cerchietto e i capelli lunghi. i'm not okay - Notiziedi_it : Il primo teaser di I Am Not Okay with This su Netflix ci ricorda la goffaggine dell’adolescenza… -