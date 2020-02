Google Foto ha inviato per errore i video privati di alcuni utenti alle persone sbagliate (Di martedì 4 febbraio 2020) Una funzionalità del servizio di archiviazione in cloud Google Foto ha subito un malfunzionamento nel periodo di tempo tra il 21 e il 25 novembre: come conseguenza, una piccola percentuale di utenti ha ricevuto per errore dei video appartenenti ad altre persone iscritte al servizio che avevano richiesto la medesima funzionalità. fanpage

ilpost : Google ha inviato per errore agli utenti sbagliati alcuni video privati salvati in Google Foto - M_Faccin : No ma tutto a posto... #Google, il più immenso registro di dati personali fa un 'piccolo' pasticcio con le foto dei… - im_just_marika : RT @LTHQItaly: Ciao, volete darci una mano a promuovere Louis e il suo album #Walls? Lascio il link che porta a locandine (video e foto) si… -