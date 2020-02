Corsico, cagnolino in bilico sul davanzale a 20 metri d’altezza: salvato dai vigili del fuoco (Di martedì 4 febbraio 2020) Il cane rimasto in trappola, a oltre venti metri d'altezza e con il pericolo di finire giù da un momento all'altro, fino a che il custode non si è accorto di lui e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, un appartamento di un palazzo di Corsico, Milano, sono intervenuti i vigili del fuoco. fanpage

