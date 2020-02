Coronavirus, al Cotugno test negativo per due turiste cinesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoA Napoli dal 22 Gennaio scorso, due turiste cinesi sono state ricoverate questa notte al Cotugno. Una delle due presentava febbre e sintomi ipoteticamente riconducibili alla grave patologia virale, l’altra invece non aveva nessun sintomo ed era in buone condizioni di salute. Per la prima turista è stato effettuato il test per verificare per i sintomi non fossero imputabili all’emergenza Coronavirus risultando negativo. Sono, invece, ancora sotto osservazione altri due pazienti provenienti dall’ospedale di Sarno, in provincia di Salerno. LEGGI ANCHE: Allarme Coronavirus a Sarno, il sindaco: “Il protocollo è stato attivato”. L'articolo Coronavirus, al Cotugno test negativo per due turiste cinesi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza - zazoomblog : Coronavirus a Napoli un altro falso allarme: test negativi per le due turiste cinesi ricoverate al Cotugno -… - Antonel03822244 : @luigidimaio fermi a quell'oca della D'Urso...in collegamento dal Cotugno...dice che forse ci sono dei casi sospetti di coronavirus -