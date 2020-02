Concorsi scuola 2020, dopo la rottura con i sindacati i bandi potrebbero slittare (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Previsti nel decreto scuola 126/2019 convertito in legge lo scorso 19 dicembre 2019 i Concorsi scuola 2020 – straordinario secondaria e ordinario secondaria – rischiano di slittare. dopo la dura rottura tra Miur e sindacati avvenuta dopo due giornate di confronto il 29 e il 30 Gennaio scorso in cui le principali sigle non hanno approvato il piano del ministero su reclutamento e abilitazioni e avevano promesso mobilitazioni ci si chiede se la pubblicazione che era prevista per i primi di febbraio 2020 subirà gli effetti di quanto avvenuto. I principali sindacati docenti Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams al termine del tavolo MIUR-sindacati si erano detti “del tutto insoddisfatti” per la “totale indisponibilità” del ministero per le richieste inerenti ai ... anteprima24

