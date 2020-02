Ciclocross, annunciate le gare che faranno parte di Superprestige e DVV Trofee nel 2020-2021 (Di martedì 4 febbraio 2020) Nonostante la riforma che ha allargato il numero di prove di Coppa del Mondo da 9 a 14, anche nella stagione 2020-2021 verranno organizzate Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee, le altre due grandi competizioni della stagione Ciclocrossistica le quali, ad ogni modo, si sono viste costrette a cambiare la data a talune delle loro prove per riuscire a coesistere con la rinnovata Challenge targata UCI. La prima novità che salta all’occhio è che è previsto in entrambe il Jaarmarktcross di Niel che diventerà la prima prova nella storia a far parte di due Challenge nella stessa stagione. L’altra novità nel calendario del Superprestige, che ricordiamo aver perso due gare storiche come l’Avondcross di Diegem e il GP di Zonhoven, le quali dal prossimo anno faranno parte della Coppa del Mondo, sarà il GP Eric De Vlaeminck di Zolder, il quale, invece, esce dalla manifestazione ... oasport

