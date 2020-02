Blitz anti Camorra e ‘Ndrangheta: sequestrati beni per un milione (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – Tra i beni sequestrati per un valore di circa un milione di euro nell’operazione ‘Akhua’ che ha permesso di smantellare due diverse associazioni, una vicina alla ‘Ndrangheta e una vicina alla Camorra, attive nelle piazze di spaccio di Roma, ci sono anche un gommone, una Ferrari e una societa’ operante nel commercio e importazione di auto di lusso. In seguito alle indagini del Nucleo investigativo di via in Selci, coordinati dalla Dda di Roma, sono stati sequestrati 3 kg di cocaina, 72 kg di marijuana, 55 kg di hashish, 10 kg di esplosivo, un fucile calibro 12, un revolver, tre carabine, 1648 cartucce e 30mila euro in contanti. L'articolo Blitz anti Camorra e ‘Ndrangheta: sequestrati beni per un milione proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : Blitz anti Camorra e ‘Ndrangheta: sequestrati beni per un milione: #Roma – Tra i beni… - puntomagazine : Finito in manette un operaio 24enne incensurato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. #News… - zazoomnews : Asse Italia-Spagna blitz anti Camorra e ‘Ndrangheta: 33 arresti per traffico droga - #Italia-Spagna #blitz… -