Allerta Meteo Alto Adige: confermato il livello di attenzione per vento, 100 km/h a Predoi (Di martedì 4 febbraio 2020) Lo stato di protezione civile, in Alto Adige, rimane sul livello di attenzione (Alfa) per le giornate di oggi e domani (4 e 5 febbraio): lo ha deciso il gruppo di valutazione del Centro funzionale provinciale, insediato presso la sede dell’Agenzia per la protezione civile. Il coordinatore, Willigis Gallmetzer, conferma che il forte vento proveniente da nord-ovest, così come previsto dai Meteorologi provinciali, ha già iniziato a colpire alcune zone del territorio, e diventerà ancora più intenso nel corso del pomeriggio. vento vicino ai 100 km/h a Predoi Dopo una pausa notturna, il vento riprenderà a spirare nel corso della giornata di domani, raggiungendo le velocità maggiori nel corso della mattina e del pomeriggio. Già questa mattina la velocità del vento ha superato i 100 km/h in montagna, mentre nelle vallate sono stati toccati i 98 km/h a Predoi e i 70 km/h a Valles, ... meteoweb.eu

