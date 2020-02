Video/ Juventus Fiorentina (3-0): highlights e gol, Ronaldo fa 50 (Serie A) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Video Juventus Fiorentina, risultato finale 3-0: gli highlights e i gol della partita che si è giocata all'Allianz Stadium, vinta dai bianconeri con due rigori di Ronaldo e rete di De Ligt. ilsussidiario

juventusfc : ?? @Cristiano è MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di gennaio! ?? Lo premia la #JuventusMember Val… - juventusfc : ?? Domani, prima di #JuveFiorentina, @cristiano riceverà il premio di MVP of the Month Powered by @officialpes da un… - juventusfc : Un cinque ?? ai tifosi dei nostri #OfficialFanClub! Oggi all'Allianz Stadium saranno presenti più di 300 Official F… -