Uomini e Donne trono classico: Carlo Pietropoli perderà una corteggiatrice (Di lunedì 3 febbraio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: nella puntata di oggi, lunedì 3 febbraio, nuovi colpi di scena per i tronisti Carlo e Daniele. Oggi, lunedì 3 febbraio (ore 14.45), andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle vicende del trono classico. Le anticipazioni di Uomini e Donne trono classico, riportate da Il Vicolo delle News, raccontano che il tronista Carlo Pietropoli è uscito con Marianna e tra i due si è creata immediatamente molta sintonia e intimità. Riguardo Cecilia, i due hanno avuto una forte discussione, con Pietropoli che l’ha accusata di essere falsa. A quel punto l’opinionista Gianni Sperti darà ragione al tronista provocando la rabbia della corteggiatrice. Quest’ultima, infatti, prima di piangere, ha deciso di alzarsi, di raggiungere Maria De Filippi per salutarla e congedarsi dallo studio. Uomini e Donne trono classico: le vicende di ... 2anews

