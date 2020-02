Uccide la compagna e la figlia di 10 anni e mangia il suo fegato: arrestato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una macabra vicenda è accaduta in Ucraina, Sergiy Lubenko, 40 anni ha ucciso la sua compagna, poi ha strangolato la figlia di 10 anni per mangiarne il fegato. L’uomo è stato arrestato con accusa di duplice omicidio e atti di cannibalismo, a seguito dello smembramento e dell’ingestione di alcune parti della bambina. Uccide la compagna e la figlia di 10 anni Sia la madre, che la figlia Hanna Khrystyuk di soli 10 anni, sono state ritrovate in un bosco dell’Ucraina dopo un mese dalla loro morte. Le forze di polizia hanno rinvenuto le diverse parti del corpo delle due vittime sparse in una vasta area. Il carnefice che ha commesso il delitto avrebbe provato a sbarazzarsi dei corpi. La vittima conosceva il suo carnefice, come riporta il Sun, si sarebbero conosciuti sui social nel 2015. Trai due era nata una relazione e lui sembrava essere una persona affettuosa e amorevole ... notizie

