‘Trono over’, Juan Luis Ciano si sfoga dopo l’addio al programma: “Gemma Galgani mi ha molto deluso, soprattutto perché…” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Juan Luis Ciano era arrivato a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani, ma dopo qualche mese di intensa frequentazione la dama del Trono Over ha preferito interrompere il loro rapporto dato che continuava a non fidarsi pienamente di lui. Il cavaliere, alle pagine di Uomini e Donne magazine, ha ripercorso la sua avventura nel dating show di Canale 5, sottolineando che non si pente assolutamente di nessuna delle sue scelte: Quella a Uomini e Donne è stata per me un’esperienza voluta: ho deciso di partecipare al programma con l’intenzione di conoscere una persona che mi interessava, questo era il mio obbiettivo. La decisione della Galgani ha ferito molto Juan, che ha assicurato di non essere l’uomo descritto dalla dama torinese in puntata: Gemma mi ha molto deluso, ha detto molte falsità sul mio conto, ha raccontato che io ho dormito come un pinguino, fermo, stalattitico, ... isaechia

Fortuna230 : RT @itsclaudiatweet: HO ACCESSO CONVINTA CI FOSSE IL TRONO OVER #UominieDonne - nuvoledimiele8 : RT @sofiaricciardi: Accendo convinta che ci fosse il trono over e niente, mi ritrovo il classico con tanto di trono di Carlo. #UominieDonne… - ChiaraViolante3 : Ma perché non eliminano il trono giovani? VOGLIAMO IL TRONO OVER E IL SUO TRASH, SEMPRE!, #uominiedonne -