Tortellini per gli sposi, Casina Vanvitelliana diventa porcile: “Multe e bomboniera” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) – Due novelli sposi bolognesi hanno festeggiato il proprio matrimonio a Bacoli, in provincia di Napoli, nella suggestiva Casina Vanvitelliana, gioiellino borbonico incastonato su un isoletta del lago Fusaro nel cuore dei Campi Flegrei. Peccato che finita la cerimonia abbiano lasciato un vero e proprio porcile dietro il loro passaggio. Per festeggiare gli sposi la comitiva emiliana ha pensato bene di lanciare centinaia di Tortellini anziché il classico riso. Goliardata alla quale però nessuno ha poi pensato di rimediare, lasciando tutto per terra dinnanzi all’ingresso della famosa tenuta di caccia dei regnanti borbonici commissionata direttamente al noto architetto Luigi Vanvitelli. A darne notizia è il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, che tuona sul proprio profilo facebook parole di indignazione sull’accaduto e rassicura i ... anteprima24

