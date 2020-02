Tesla - Catl e LG Chem forniranno gli accumulatori (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Tesla diversifica le proprie fonti di approvvigionamento per le batterie per auto elettriche. La Casa californiana, storicamente legata alla giapponese Panasonic, ha siglato accordi di collaborazione con la coreana LG Chem e la cinese Contemporary Amperex Technology (Catl) per la fornitura degli accumulatori.Con Catl accordo biennale. Gli acquisti dai due nuovi partner saranno di dimensioni inferiori a quelli dalla Panasonic, ma non di minor importanza strategica. Le batterie, infatti, andranno a rifornire la Gigafactory di Shanghai, l'impianto che, nelle previsioni dell'azienda californiana, dovrà sostenere l'obiettivo del raddoppio delle vendite in Cina. Il contratto con la Catl, che non dovrebbe essere dissimile dallintesa con la LG, ha una durata biennale (dal luglio 2020 a giugno 2022) e non prevede termini vincolanti: i volumi e i prezzi di acquisto saranno di volta in volta ... quattroruote

