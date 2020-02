Terremoti in Calabria: sciame sismico ad Albi, notte in auto e scuole chiuse nel Catanzarese (Di lunedì 3 febbraio 2020) Prosegue lo sciame sismico iniziato lo scorso 17 gennaio nell’area della Presila Catanzarese: nella giornata di ieri sono state registrate diverse scosse con epicentro al Albi, alcune avvertite nettamente dalla popolazione, ed altre di minore entità. Cresce la preoccupazione nei residenti: in tanti hanno deciso di trascorrere la notte in auto, nei pressi dello stadio comunale. A causa delle continue scosse, la gente ha preferito rimanere nelle auto, parcheggiate in fila, sotto il controllo dei Carabinieri che hanno presidiato il paese. Sono state allertate le associazioni di volontariato e l’amministrazione comunale. Diversi Comuni della fascia presilana hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi, con l’obiettivo di procedere a verifiche degli immobili interessati dalle continue sollecitazioni. La situazione è costantemente monitorata dalla ... meteoweb.eu

BianchiLuigia : RT @CristofaroFranc: Uno sciame sismico che dura da 15 giorni. L’ultima ieri sera alle 21 di 3.1. La nostra gente è stanca e teme in qualco… - gieffeci71 : RT @CristofaroFranc: Uno sciame sismico che dura da 15 giorni. L’ultima ieri sera alle 21 di 3.1. La nostra gente è stanca e teme in qualco… - miowid53 : RT @CristofaroFranc: Uno sciame sismico che dura da 15 giorni. L’ultima ieri sera alle 21 di 3.1. La nostra gente è stanca e teme in qualco… -