Tangentopoli San Felice a Cancello, condanna confermata per ex sindaco De Lucia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Felice a Cancello (Ce) – condanna confermata in appello, seppure con un lieve sconto di pena, per l’ex sindaco di San Felice a Cancello Pasquale De Lucia, ex consigliere regionale, imputato con altre 25 persone nel processo sulla Tangentopoli emersa nel comune che ha amministrato per due mandati. In primo grado, il 17 maggio 2018, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato De Lucia a nove anni, mentre i giudici d’appello di Napoli hanno rideterminato la pena in 7 anni e 11 mesi (la procura generale ne aveva richiesti 10). Il processo si è concluso in totale con 12 condanne, tra cui quella agli imprenditori Antonio e Salvatore Schiavone (condannati rispettivamente a sei anni e sei anni e due mesi); 14 le assoluzioni, tra cui quella di Rita Emilia Nadia Di Giunta (in primo grado aveva avuto otto mesi), ex amministratore ... anteprima24

