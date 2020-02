Taika Waititi punzecchia l'Inghilterra ai BAFTA: "Bello ricevere questo premio per me che vengo dalle colonie" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Taika Waititi scatenato nel discorso di ringraziamento per la miglior sceneggiatura non originale per JoJo Rabbit punzecchia l'Inghilterra ai BAFTA ironizzando sul suo passato coloniale e sulla Brexit. Taika Waititi non fa sconti e dal palco dei BAFTA ricorda ironicamente il passato coloniale dell'Inghilterra e la Brexit nel discorso di ringraziamento per il premio per la miglior sceneggiatura non originale vinto dal suo JoJo Rabbit. Il regista e sceneggiatore ha esordito ringraziando per il premio ricevuto, ancor più "Bello per me che vengo dalle colonie". Il comico neozelandese ha poi aggiunto, ammiccando alla Brexit: "Sappiamo che è stata una settimana dura per voi. Ma è Bello prendere un po' del vostro oro e portarlo a casa, da dove proviene" mettendo le mani sulla statuetta conquistata. Qui trovate la ... movieplayer

