Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Lobotka dal primo minuto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ancora qualche dubbio di formazione per mister Gattuso in vista del monday night contro la Sampdoria che chiuderà la 22esima giornata di Serie A. In porta Meret potrebbe spuntarla nuovamente su Ospina. In difesa trova conferme anche Di Lorenzo come centrale, con Maksimovic ancora una volta in panchina. Tante le assenze in mediana, con Lobotka che dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Zielinski. Da capire chi giocherà come mezzala destra: con un Allan acciaccato, sembra in vantaggio Elmas. In attacco invece confermato il trio Callejon-Milik-Insigne. Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. L'articolo Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Lobotka dal primo minuto proviene da Anteprima24.it. anteprima24

SuperSportTV : ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ?????? ?? Roma ?? ?? Parma ???? ?? Napoli ?? ?? Fiore… - GoalItalia : #SampNapoli può rilanciare gli azzurri in chiave Champions ???? - sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli informazioni per la vendita biglietti settore ospiti ???? -