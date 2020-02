Roma, donna precipita da ottavo piano e muore: ipotesi suicidio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, donna precipita da ottavo piano e muore: ipotesi suicidio per la 48enne che è trovata a terra in un complesso in largo Domenico Trentacoste. Tragedia a Roma, precisamente a Corviale, nella periferia sud-ovest della capitale. Una donna di 48 anni – secondo quanto riferito da ‘Leggo’ – avrebbe infatti perso la vita dopo essere … L'articolo Roma, donna precipita da ottavo piano e muore: ipotesi suicidio proviene da www.inews24.it. inews24

