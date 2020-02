Rita Rusic mortifica Adriana Volpe: “Non lavora più, il GF VIP è tutto per lei” (VIDEO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rita Rusic è stata l’eliminata dell’ultima messa in onda del GF VIP. La decisione del pubblico di far uscire proprio lei è stata parecchio discussa, considerando l’importanza che aveva ricevuto la regista. Ad ogni modo, poco dopo aver varcato la soglia della porta rossa, la protagonista ha rilasciato molte interviste, l’ultima delle quali a Barbara D’Urso. Ieri sera a Live non è la D’Urso, infatti, Rita Rusic ha parlato della sua esperienza nel reality e poi si è scagliata contro Adriana Volpe. Le due donne non sono andate molto d’accordo durante la loro convivenza. In occasione dell’ospitata di ieri, l’ex gieffina ha spiegato quale potrebbe essere il motivo, secondo il suo punto di vista, di tale astio. L’ex di Cecchi Gori ci è andata giù in modo parecchio pesante. Vediamo cosa ha dichiarato. Le accuse di Rita Rusic contro ... kontrokultura

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - SquadRusic : Rita continua a regalarci gif anche dopo il Grande Fratello, Rusic del cuore ricordati sempre che il GRANDE FRATELL… - crewlicia : RT @MissWiley_: Ma Rita Rusic che sta ripostando tutte le ig stories con Licia ? #GFVIP -