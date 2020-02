Pradè sul rinnovo di Chiesa: «Sarà un incontro sereno» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato del rinnovo di Federico Chiesa. Le parole del dirigente viola Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni di Lady Radio dei rinnovo di Federico Chiesa, argomento sempre caldo in casa viola. «Ci siamo parlati più volte e quando arriverà il momento ci metteremo a sedere e decideremo il nostro futuro insieme. Noi lavoriamo per costruire qualcosa di importante. Chiesa? Il mercato fatto non deve essere un messaggio per lui. Ma per tutti. Lui si sta comportando bene e non vogliamo mettere altre pressioni al ragazzo. Siamo contenti dopo l’ultimo incontro che c’è stato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

carlos17_7 : @TUTTOJUVE_COM A Pradè perchè doveva vincere la Fiorentina senza aver mai tirato in porta?, quest'anno ne avete per… - VinEnzo90 : Prade dice che è brutto perdere in quel modo... Perdere 3 a 0 col 75% di possesso palla è brutto sul serio,gli abbiamo dilatato l ano - UErrichiello : @forumJuventus @acffiorentina @juventusfc Ma contro il napoli , dove veramente il rigore di mertens ha influito sul… -