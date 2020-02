Novate, incidente sul lavoro, operaio cade dal tetto: lotta tra la vita e la morte (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un uomo di 45 anni è precipitato questa mattina da un edificio in Largo Testori a Novate Milanese. L’allarme è scattato poco dopo le 8.20 con una richiesta di soccorso giunta alla centrale Areu per un infortunio sul lavoro. Sul posto sono intervenute rapidamente un’ambulanza e l’auto medica, insieme alla pattuglia della Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un operaio di una ditta esterna, impegnato in un lavoro di manutenzione sul capannone dell’azienda Testori Spa, che per cause ancora da accertare, è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. su Il Notiziario. ilnotiziario

