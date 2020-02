“Non ce la faccio più”. Al GF Vip crollano i nervi e la concorrente minaccia di abbandonare la casa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella notte Carlotta Maggiorana, mentre i vip sono riuniti nel salotto per preparare i testi dell’esibizione canora, rimane in disparte con Clizia sorseggiando una tazza di tè e, visibilmente pensierosa, dice “Io spero tanto che da casa non pensino cose brutte di me, mi sento così fragile” rivelando le sue preoccupazioni per l’opinione dei suoi cari nel vederla particolarmente afflitta e scoraggiata. Clizia allora, mostrandosi molto premurosa nei confronti della compagna d’avventura, stringendo la mano della giovane coinquilina dice “Tu sei stata tanto sotto pressione è normale, ma ti assicuro che chi ti guarda vede solo cose positive, hai avuto i tuoi tempi per aprirti, ma hai dei valori e questi sono venuti fuori”.



E vedendo gli occhi lucidi dell'ex Miss Italia, abbracciandola aggiunge "Il mondo è pieno di ragazze belle ma di tanto uniche ce ne sono

