Napoli, Insigne: «Ora abbiamo lo spirito giusto di Gattuso» (Di martedì 4 febbraio 2020) Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Le sue parole Lorenzo Insigne ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Queste le parole del capitano azzurro. GRUPPO – «Ora che tutti torneranno ci daranno una grossa mano. Siamo stati bravi noi a non abbatterci davanti ai tanti infortuni, soprattutto grazie alla grinta del mister, una cosa che ci sta trasmettendo. E’ importante per affrontare ogni partita con lo spirito giusto». OBIETTIVI – «Ora pensiamo partita dopo partita. Veniamo da tre risultati utili di fila, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Bisogna restare sempre così concentrati». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

EmanueleSilves8 : RT @ROI05841958: • Il gioco, per ora, si vede solo a sprazzi • Il rientro di Koulibaly sarà fondamentale • Se dovessi andare in guerra port… - Mediagol : #Sampdoria-#Napoli, Insigne: 'Bravi a non abbatterci. Europei? Ho la fiducia di Mancini' - CNunziante : RT @ArabaFenice1078: E comunque...quello a cui non voglio abituarmi, anche se sembra essere diventata normalità in tutti gli stadi di ques… -