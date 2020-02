Milleproroghe, la fase 2 del governo alla prova. I nodi: tasse verdi, prescrizione e Autostrade. E Aiscat ritira il ricorso contro il decreto (Di lunedì 3 febbraio 2020) La fase due del governo Pd-M5s, quella inaugurata con la sconfitta di Matteo Salvini alle Regionali in Emilia-Romagna e partita con il lancio da parte del premier Giuseppe Conte dell’agenda 2023, è già davanti ai primi ostacoli. alla Camera è iniziato l’esame del decreto Milleproroghe, ma sul tavolo dell’esecutivo rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere: il rinvio di Plastic e sugar tax, la prescrizione e la revoca della concessione ad Autostrade. E pure la questione della stabilizzazione di 1600 precari della ricerca. Il 3 febbraio hanno iniziato ad affrontare i primi voti, ma ritardando la discussione su alcune delle questioni cruciali. Le prossime 72 ore saranno decisive per mediare e, ipotizza l’agenzia Ansa, potrebbero essere convocati due vertici forse già mercoledì: uno sul decreto, chiesto dal Pd e invocato da Italia viva per sbloccare l’impasse ... ilfattoquotidiano

