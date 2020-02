Meteo Roma: previsioni per martedì 4 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 4 febbraio Molte nubi nel corso delle ore mattutine sulla Capitale, piogge o acquazzoni al pomeriggio. In serata il tempo tornerà ad essere stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +8°C e +19°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 4 febbraio Cieli generalmente nuvolosi al mattino su tutto il Lazio, piogge o acquazzoni nel pomeriggio su gran parte del territorio, maggiori schiarite lungo le coste; sui rilievi si attendono fiocchi oltre i 1700-1800 metri di quota. Migliora in serata su tutti i settori, locali nevicate a 900-1000 metri in Appennino. Meteo Italia: previsioni per martedì 4 febbraio Al Nord: Al mattino locali fenomeni su Alpi di confine e sul Friuli, nubi sparse e schiarite altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Alpi di confine, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata neve fino a quote molto ... romadailynews

