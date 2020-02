Ma il clarino sì (Di lunedì 3 febbraio 2020) In occasione del Festival di Sanremo che sta per cominciare Panorama ha scovato nei suoi archivi due articoli storici. Il primo (del febbraio 1986) è un'intervista a Renzo Arbore, il secondo un commento di Camilla Cederna al Festival del 1989.ARTICOLO PUBBLICATO IL 9 FEBBRAIO 1986Una volta si e autodefinito «un salmone» nel senso che proprio come il vertebrato acquatico, la sua specialità sarebbe nuotare controcorrente. E anche se oggi Renzo Arbore ci tiene a sottolineare di sentirsi in realtà più affine a pesci meno chic, quali la triglia o il merluzzo, di scelte anticonformiste negli ultimi tempi ne ha fatte parecchie. Adulato e corteggiato, al culmine del successo del suo programma Quelli della notte Arbore ha chiuso bottega e se ne è andato come dice lui a «razzolare in terre d'Amerique», scomparendo non solo dal piccolo schermo (per mesi nessuna intervista e tre rapide apparizioni ... panorama

