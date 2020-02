Londra, l’Isis rivendica l’attentato di Streatham (Di lunedì 3 febbraio 2020) A poche ore dall’attacco di Streatham, a Londra, l’Isis ha detto di essere il responsabile degli accoltellamenti avvenuti ieri nella capitale inglese. La rivendicazione è arrivata su un organo di propaganda dello Stato Islamico. Il 2 febbraio, nella prima domenica dopo la Brexit, un giovane sorvegliato speciale, rimesso da poco in libertà anticipata, ha seminato il panico nella periferia sud di Londra, armato con un coltellaccio o un machete e con indosso un falso gilet esplosivo aggredendo varie persone e ferendone almeno tre prima d’essere abbattuto dal fuoco di agenti in borghese. L’episodio – seguito di poche ore da qualcosa di molto simile a Gand, in Belgio, dove ad accoltellare due passanti è stata una donna – a Londra era stato identificato quasi subito come un fatto di matrice terroristica da Scotland Yard: «Legato al radicalismo ... open.online

