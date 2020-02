L’italiano di 17 anni che è rimasto in Cina perché ha la febbre più alta di tre decimi rispetto al limite (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lo studente di 17 anni che si era recato in Cina per un periodo di studio non è tra le 56 persone che da Wuhan hanno approfittato del ponte aereo organizzato dalla Farnesina per rientrare in Italia, dove verranno sottoposti a un periodo di quarantena presso la cittadella della Cecchignola a Roma. Gli italiani residenti a Wuhan, infatti, erano 67. In dieci hanno deciso di non partire, mentre un altro nostro connazionale non ha potuto lasciare la città: il rigido protocollo non prevedeva che le persone con la febbre potessero volare insieme alle altre che hanno preso l’aereo da Wuhan, epicentro della diffusione del coronavirus. LEGGI ANCHE > Coronavirus, l’arrivo degli italiani partiti da Wuhan: raggiunto l’aeroporto di Pratica di Mare Ragazzo rimasto a Wuhan: aveva la febbre Lo studente di 17 anni aveva una temperatura corporea di 37,7 gradi. Il limite previsto era ... giornalettismo

DamatoRicardo : RT @CCFCattaneo: Cercano di convincerci che il declino italiano è iniziato 40 anni fa. PALLE. Il massimo livello di produttività e PIL proc… - giuseppeadurno : RT @Apollon65601171: L’italiano torturato da gang di immigrati a 73 anni – VIDEO -