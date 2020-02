Judo, la squadra cinese non sarà al via del Grand Slam di Parigi per il Coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’epidemia del Coronavirus in Cina sta avendo dei riflessi evidenti nella realtà asiatica e mondiale. Note le cancellazioni di alcuni eventi nel territorio cinese, vi sono anche delle conseguenza relative alla partecipazione degli atleti in competizioni mondiali. E’ il caso del Grand Slam di Judo a Parigi, previsto dall’8 al 9 febbraio sul tatami transalpino, che non vedrà al via la selezione della Cina. Come riportato dal sito della Federazione internazionale, l’ambasciata francese non si è resa disponibile a concedere le documentazioni del caso alla delegazione cinese, vista l’emergenza sanitaria in corso, e questo ha reso impossibile ai rappresentanti del Paese asiatico prendere parte all’evento Parigino. In questo momento si sta attuando una politica incisiva di prevenzione che ci si augura, al più presto, porti a una soluzione per il bene di ... oasport

