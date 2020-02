Iva Zanicchi in tv quando vedo un cinese me la do a gambe (Di lunedì 3 febbraio 2020) A “Domenica In” la cantante Iva Zanicchi ha raccontato i suoi 80 anni e scherzato sul Coronavirus: «Dopo il mio viaggio ho sentito delle urla tremende. Una signora cinese scesa dal treno è stata fermata dagli inservienti. Non c’entrava niente poverina, ma ormai c’è la psicosi. Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe». La padrona di casa, Mara Venier, a quel punto ha invitato tutti a non discriminare la popolazione cinese. «Voi siate cordiali, io me ne vado», ha replicato la cantante. Tornando seria, ha poi aggiunto: «Non viaggio con la mascherina per ora e comunque non c’è da ridere perché il pericolo c’è. Lavatevi le mani e non soltanto le mani». Dopo questa parentesi Iva Zanicchi ha ripercorso la sua vita e la sua carriera. «quando sono nata io mia mamma era disperata, mio padre non mi ha voluto vedere per giorni, mia mamma al mio ... people24.myblog

sergioalesi : RT @velo_di_maia: Con Iva #Zanicchi la natura è stata generosa con la voce ma ha dimenticato il cervello! Arrivare ad 80 anni e non renders… - LupoTavecchio : RT @Misurelli77: Iva Zanicchi a #DomenicaIn 'Io quando vedo un cinese sorrido ma me la do a gambe' (Ha detto poi, era una battutaccia) Non… - heytherecloudy : RT @amaricord: 'Quando vedo un cinese me la do a gambe' dice Iva Zanicchi su Rai1 parlando del coronavirus mentre Mara la ascolta divertita… -