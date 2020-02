Il M5s è pronto a dare battaglia sui vitalizi: “Vergognoso, la casta tenta di farli tornare” (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Ci risiamo. La vecchia politica è tornata all'attacco con ogni mezzo per tentare di ripristinare il più odioso e ingiusto tra i privilegi che si era auto attribuita. Parliamo ovviamente dei vitalizi vita natural durante: neanche una delibera già approvata riesce a fermare la casta": così Vito Crimi e il M5s tornano sulla questione dei vitalizi e accusano anche la presidente del Senato di imparzialità per non essersi espressa sulla questione. fanpage

